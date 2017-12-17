قطر تستعين بجزيرة إيرانية لتنظيم كأس العالم 2022

يستعد الاتحاد القطري لكرة القدم لزيارة جزيرة كيش الإيرانية للوقوف عليها من أجل استضافة المنتخبات المشاركة في مونديال كأس العالم 2022 وإقامة بعض المباريات على ملاعبها.

وقالت صحيفة "كيهان" الإيرانية، إن مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم دعوا الشيخ حمد آل ثاني، رئيس اتحاد القدم القطري، للاطلاع على الجزيرة الإيرانية وإمكانية إقامة معسكرات للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.

وبحسب الصحيفة، فإن قطر ستخصص رحلات مباشرة من مطار الدوحة إلى جزيرة كيش لتسهيل تنقل المشجعين والمنتخبات بين الجهتين خلال فترة كأس العالم التي ستكون أواخر عام 2022، وتم توقيع مذكرتي تفاهم بين الاتحاد الإيراني لكرة القدم ونظيره القطري على أن تكون الجزيرة الإيرانية كيش مقصدا سياحيا لمشاهدي كأس العالم.

وسيتوجه وفد من لجنة المشاريع والإرث المشرفة على تنظيم كأس العالم إلى جزيرة كيش للاطلاع على كافة منشآتها، والتكفل بدعم أي نقص محتمل في مرافقها لتكون جاهزة لاستضافة المنتخبات والمشجعين.

وكان علي مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد أشار إلى إمكانية إقامة بعض مباريات كأس العالم 2022 على الجزيرة الإيرانية.

وسبق أن حذر تقرير أجرته شركة "كورنر ستون" ونشرته "بي.بي.سي"، الشركات الراغبة بالدخول في مشاريع كأس العالم 2022 لأسباب مختلفة، منها عدم قدرتهم على الحصول على أموالهم، وكذلك عدم القدرة على تنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع، وقد يصدر قرار سحب تنظيم كأس العالم من قطر في أي لحظة، ما يعرضهم إلى موقف معقد.