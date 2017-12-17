مصر تستعد للمونديال بمواجهة البرتغال وبلغاريا

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خوض منتخب الفراعنة لمباراتين وديتين أمام البرتغال وبلغاريا في مارس المقبل استعدادا لكأس العالم 201 في روسيا..



وقال أبو ريدة: سنواجه البرتغال في 23 مارس وهو منتخب قوي وبطل أوروبا وكنا في حاجة إلى مواجهة من هذا القبيل.وأضاف: المباراة الثانية ستكون ضد بلغاريا يوم 27 مارس، والمعسكر سيكون في سويسرا.



وأوضح أبو ريدة أن هناك اتجاه لإقامة معسكر اعداد في النمسا قبل المونديال سيتخلله مباراتين وديتين أمام فرق تتشابه في طريقة اللعب مع منتخب أوروغواي الذي يقع مع مصر ضمن المجموعة الأولى للمونديال بجانب روسيا البلد المضيف والسعودية. وأشار: سنلعب أولا ضد تشيلي ثم مع صربيا، وهما منتخبان قويان.