العماني المسلمي.. لا ينسى هدف راموس وعائلته تأخذ وقته

استدعي محمد المسلمي لتمثيل المنتخب العماني في بطولة خليجي 23 المقامة في الكويت، وقد كان المدافع العماني أحد أسباب وصول منتخبه إلى الدور نصف النهائي في آخر نسخة من البطولة الخليجية عام 2014.

ويعد المسلمي أحد المدافعين الذين يحبون المشاركة في تسجيل الأهداف، على الرغم من مركزه المتأخر على أرض الملعب، اقتداء بمثله الأعلى في كرة القدم العالمية، سيرجيو راموس، مدافع المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد.

ولم يكن تسجيل الأهداف هو وجه الشبه الوحيد مع المدافع الإسباني، فالمسلمي كان لاعبا في الرواق في فترته مع المنتخب الأولمبي إلا أنه أصبح في مركز قلب الدفاع مع الفريق الأول ونادي السويق، كما هي بداية راموس عندما بدأ لاعبا في الطرف الأيمن قبل أن يتم الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع.

واستهل المسلمي مشواره الكروي في المراحل السنية لنادي منطقته الأم، صحار، وبعد أن تدرج ووصل إلى الفريق الأول، لكنه لم يستمر طويلا مع النادي، فقد تعاقد معه نادي صحم عقب 3 مباريات فقط برفقة صحار. وانتقل إلى الشباب من منطقة السيب عقب فترته مع صحم، قبل أن يستقر في فنجاء، ثم يقرر الانتقال إلى فريقه الحالي، السويق.

وكأغلب اللاعبين، فقد قدمت أسرة المسلمي دعمها الكلي له كي يستمر في مواصلة نجاحاته في عالم المستديرة، ولم تقف بينه وبين أحلامه، وكانت أحد أحلامه بأن يلعب خارج عمان، ما كان قريبا من الحصول في فترة من الفترات.

ففي عام 2014، ارتبط اسم المسلمي بنادي اتحاد جدة، كون أن مساعد مدرب النادي السعودي كان حاضرا في إحدى المباريات للاطلاع على مستوى المسلمي بشكل مباشر، إلا أن الاهتمام لم يذهب أبعد من ذلك لاحقا، وسبق للنادي السعودي أن استقطب لاعبا عمانيا ساهم في حصد بطولات كثيرة آنذاك، وهو أحمد حديد.

ويرى المسلمي أن أفضل لحظاته الكروية التي عاشها شخصيا هي اللعب في بطولة خليجي 22 لأنها أبرزته للشارع الخليجي والعربي، وأما اللحظة الثانية فهي فوز فريقه المفضل عالميا، ريال مدريد الإسباني، ببطولة دوري أبطال أوروبا العاشرة للفريق، بعد صيام دام 12 عاما عن الفوز بها، وكون محرز هدف التعادل في النهائي القاري كان قدوته سيرجيو راموس.

ويحب المسلمي الألعاب الإلكترونية بعيدا عن كرة القدم، تحديدا "بلاي ستيشن"، كما يفضل قلب الدفاع العماني الجلوس مع عائلته وبعض الأقارب والأصدقاء في أوقات فراغه.