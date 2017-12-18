المصري حجازي يمدد عقده مع ويست بروميتش حتى 2022

أعلن ويست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أنه توصل لاتفاق مع المدافع أحمد حجازي المعار من الأهلي المصري ليبقى ضمن صفوفه حتى 2022.



ولعب حجازي (26 عاما) والمنضم لويست بروميتش في يوليو الماضي، أساسيا في 18 مباراة وهو إجمالي عدد المباريات التي خاضها الفريق في الدوري هذا الموسم. كما سجل هدف الفوز لفريقه أمام بورنموث في أول مباراة بالدوري.



وقال حجازي لاعب منتخب مصر لموقع النادي على الإنترنت: أنا سعيد جدا مع الفريق وسعيد للغاية لأنني جزء من هذه المجموعة من اللاعبين، وأعرف أن النتائج ليست هي المرجوة في الوقت الحالي. لكن الروح المعنوية مرتفعة هنا وأنا واثق تماما في أننا سنتمكن من تعديل النتائج لصالحنا قريبا.



وغابت الانتصارات عن وست بروميتش في 16 مباراة ويحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من انتصارين وثمانية تعادلات وثماني هزائم.



وسيحل وست بروميتش ضيفا على ستوك سيتي صاحب المركز 17 يوم السبت المقبل.