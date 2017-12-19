خميس إسماعيل.. لاعب كرة طائرة يطارد الظاهرة رونالدو

يقود خميس إسماعيل، أحد أهم عناصر المنتخب الإماراتي، خط وسط الفريق في دورة كأس الخليج 23، بعد أن لعب دورا جوهريا في وصول منتخبه الأولمبي إلى أولمبياد لندن 2012، ومواجهة رفاق غيغز، والوقوف وجها لوجه أمام سواريز وكافاني، كما كان سببا في وصول "الأبيض" الإماراتي إلى نصف نهائي كأس آسيا 2015، والخسارة أمام أستراليا ثم إحراز المركز الثالث في البطولة القارية عقب الفوز على العراق بثلاثة مقابل هدفين.

واستهل إسماعيل مشواره الرياضي في لعب كرة الطائرة في نادي رأس الخيمة، وفي أوقات فراغه كان يلعب كرة القدم مع أصدقائه في الحي، ما دعا شقيقه بأن ينصحه بلعب كرة القدم، كون كرة الطائرة لا يوجد لها مستقبل في المنطقة، فغير لعبته المفضلة، كما انتقل إلى نادي الإمارات ما حول المسار بشكل كامل، وبات من أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في الإمارات.

وتدرج خميس في المراحل السنية لنادي الإمارات التابع لمدينة رأس الخيمة، وصولا إلى الفريق الأول لـ"الصقور" قبل أن ينتقل إلى الجزيرة موسم 2010 – 2011، ويمثل فريق العاصمة أبوظبي حتى مطلع عام 2016، لينتقل بعدها إلى أهلي دبي، بمسماه القديم، ويضل لاعبا في الفريق حتى الآن.

ولكن نجم خميس بزغ برفقة منتخب الإمارات تحت 21 عاما، الذي تألق في أولمبياد لندن 2012، وكان في المجموعة الأولى التي ضمت منتخب بريطانيا، ويلز، إنجلترا، اسكتلندا، ومنتخب أوروغواي، والمنتخب السنغالي.

ويرى خميس إسماعيل في تشابي ألونسو لاعب المنتخب الإسباني، أندية ريال مدريد وبارين ميونيخ مثلا أعلى له بحكم تشابه المراكز، كما يقتدي إسماعيل بمواطنه سبيت خاطر، اللاعب الدولي السابق، والذي اشتهر بدقة تسديداته للكلات الحرة.

وبعد أن تغير مساره الرياضي من كرة الطائرة إلى القدم، فإن خميس يفضل ممارسة السباحة ورياضته السابقة في أوقات فراغه، ويشجع منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني، ما يؤكد أن سببه لتشجيعه هذه الفرق هو وجود لاعبه المفضل في كرة القدم الظاهرة رونالدو.