عبطان: المنتخب السعودي يلعب في البصرة شهر فبراير القادم

أكد عبدالحسين عبدالرضا عبطان وزير الشباب والرياضة في العراق أن المنتخب السعودي سيحضر إلى البصرة في فبراير القادم لخوض مباراة ودية بحسب توجيه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وقال عبطان لـ"العربية": حددنا فبراير القادم موعداً لإقامة المباراة الودية بين المنتخبين العراقي والسعودي على ملعب البصرة، وكما نعرف أن مشاركة المنتخب السعودي سيكون لها نكهة خاصة وأتوقع أن تكتظ المدرجات بالمشاهدين.

وزاد: نحن في العراق استضفنا مباريات ودية كثيرة بعد موافقة فيفا على إقامة المباريات على أرضنا، حضور المنتخب السعودي رسالة مهمة وفتح باب جديد لحضور دول عربية أخرى للعب في العراق.