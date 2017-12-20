فيفا يوقف لاعبي الفيصلي ويعمم عقوباتهم

قال الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم الأربعاء إنه تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي (الفيفا) بشأن تعميم عقوبات الاتحاد العربي ضد خمسة لاعبين وإداري بنادي الفيصلي.



وأوضح الاتحاد الأردني عبر موقعه على الإنترنت: يعتبر اللاعب موقوفا عن المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة واحدة اعتبارا من 15 أغسطس الماضي لغاية 14 أغسطس 2018.



وأضاف: يغطي هذا الإيقاف كافة أنواع المباريات بما في ذلك المباريات المحلية والدولية والودية والمباريات الرسمية حول العالم.



وتشمل عقوبة الإيقاف اللاعبين معتز ياسين وبهاء عبد الرحمن وإبراهيم دلدوم وإبراهيم الزواهرة والليبي أكرم الزوي بجانب الإداري سليمان العساف الموقوف لمدة عامين بعد الاعتداء على الحكم المصري إبراهيم نور الدين في نهائي البطولة العربية في مصر خلال الخسارة أمام الترجي التونسي في أغسطس الماضي. ويأتي هذا رغم قرار الاتحاد الآسيوي الشهر الماضي بإلغاء عقوبة الاتحاد العربي بشأن الإيقاف المحلي والقاري.

واعترض لاعبو الفيصلي على التحكيم بعدما سجل الترجي هدفا في الوقت الإضافي ليتقدم 3-2 وتوقف اللقاء عدة دقائق وأظهرت لقطات تلفزيونية تعرض الحكم للاعتداء رغم تدخل رجال الأمن لحمايته.



وقال الفيصلي عبر حسابه في تويتر إن مجلس إدارة النادي اجتمع للتشاور بشأن العقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الأردني ويعتزم استئناف قرار الفيفا.