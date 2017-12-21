روراوة: آل الشيخ سيوحد مواقف العرب الرياضية دولياً

أكد الجزائري محمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن تركي آل الشيخ الرئيس الذي تم تزكيته يوم الجمعة سيوحد مواقف العرب الرياضية في الاتحادات الدولية.

وقال روراوة: نحن سعداء جداً بتزكية تركي آل الشيخ وسعداء كذلك بالبرنامج الطموح الذي أعلن عنه ونحن على يقين بأنه سينفذ، كما أعلن عن تنظيم بعض ورش العمل الخاصة بالبطولات العربية الخاصة في كافة الفئات، وأنا متأكد بأنه سيوحد مواقفنا الرياضية كعرب في الاتحاد الدولي وكذلك الآسيوي والأفريقي.

وواصل: هناك احترام كبير للمملكة العربية السعودية نظراً لتاريخها الكبير، وكذلك احترام لتركي آل الشيخ، وجميع المتواجدين وضعوا ثقتهم فيه، لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب والقادر على تنمية كرة القدم في العالم العربي للوصول إلى المستوى اللائق.

وختم: تركي آل الشيخ من أطلق مبادرة بطولة القدس، والتي لقيت تقدير من كافة الأعضاء وخاصة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وهي بطولة مغرية جداً والأكيد أن الأندية ستبحث عن المشاركة فيها.