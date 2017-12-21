مدير المنتخب الكويتي يعترف: لا نملك مقومات البطل

اعترف فهد عوض مدير المنتخب الكويتي بأن المنتخب الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج عبر التاريخ لا يملك مقومات بطل النسخة القادمة التي ستنطلق مساء الجمعة في العاصمة الكويت.

وقال عوض لـ"في المرمى": لم نستعد بشكل جيد بسبب غيابنا الطويل عن المباريات الدولية نتيجة الإيقاف الذي فرض على الرياضة الكويتية، على العكس من المنتخبات الخليجية التي كانت تلعب وتخوض مبارياتها خلال أيام فيفا، ولهذا سأكون صريحاً وأقول بأن منتخبنا لا يملك مقومات البطل.

وحول حضور المنتخب السعودي بالصف الثاني، أجاب: هذا دافع لهم بأن يقدموا كل ما لديهم والوصول إلى كأس العالم، وبالنهاية لم يصل أي لاعب إلى هذه المرحلة إلا وهو قادر على تقديم نفسه بشكل مميز