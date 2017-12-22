أحمد إبراهيم: كرة القدم متنفس العراقيين..وشكراً للاتفاق

أكد أحمد إبراهيم لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم أن بطولة كأس الخليج، خليجي 23 تمثل أهمية خاصة لجميع لاعبي الفريق العراقي، مؤكدا أن طموح الفريق هو التتويج باللقب.

وقال: لم يحالفنا التوفيق في السنوات الأخيرة، ففي خليجي 21 وصلنا للنهائي وخسرنا من الإمارات إلا أننا سنسعى بكل قوتنا أن نتوج بلقب هذه النسخة.

وأشار ابراهيم إلى أن الجهاز الفني للمنتخب استلم المهمة قبل فترة قصيرة وخاض معه الفريق ثمانية مباريات قدم خلالها مردود طيب والفريق في حالة فنية وبدنية جيدة.

وأكد اللاعب أن كل الفرق مرشحة للمنافسة على اللقب والجميع طموحه هو الوصول إلى أبعد مرحلة، مشددا على أن الرياضة هي الشيء الوحيد الذي يعد المتنفس للشعب العراقي.

وأضاف: إن شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونسعد الشعب العراقي. ووجه أحمد إبراهيم الشكر لإدارة الاتفاق على موافقتها بشأن انضمامه لصفوف المنتخب، رغم استمرار الدوري.