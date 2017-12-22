أمير الكويت يفتتح بطولة الخليج 23

افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت يوم الجمعة فعاليات النسخة الثالثة والعشرين من بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم والتي تستضيفها الكويت من 22 ديسمبر الحالي إلى الخامس من كانون يناير المقبل.



وألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كلمة الافتتاح في بداية حفل افتتاح هذه النسخة على استاد جابر الأحمد متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة في هذه الدورة.



وتستضيف الكويت البطولة للمرة الرابعة في تاريخها حيث سبق لها استضافة فعاليات البطولة في نسخها الثالثة والعاشرة والسادسة عشر في أعوام 1974 و1990 و2003.



ويستحوذ المنتخب الكويتي (الأزرق) على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة برصيد عشرة ألقاب مقابل ثلاثة ألقاب لكل من السعودية والعراق وقطر ولقبين للإمارات ولقب واحد لعمان.