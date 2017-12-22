الوزير الروضان: تجاوزنا عامل الوقت لاستقبال الخليجيين

أكد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب في الكويت أنهم تجاوزوا عامل الوقت لإنجاح بطولة كأس الخليج رغبة لاستقبال منتخبات دول الخليج.

وقال الروضان في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى": تكمن أهمية البطولة في عدة أمور منها رغبة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت بتواجد جميع دول الخليج في البطولة وكذلك الاحتفال برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وواصل: كانت مهمة شبه مستحيلة لأن الوقت كان قصيراً، والشباب الكويتي كان في الموعد لإنجاح هذا الافتتاح، وسيكون تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد وبفقرات بسيطة.

وختم: الهدف الأكبر من البطولة هو تجمع دول الخليج، ونعتذر عن أي تقصير بسبب ضيق الوقت وساعدتنا المكرمة الأميرية بتحمل كافة التكاليف الخاصة بالبطولة.