سطام السهلي: 3 آلاف بطاقة إعلامية لتغطية كأس الخليج

أكد سطام السهلي رئيس اللجنة الإعلامية في بطولة خليجي 23 ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية أنه تم إصدار عدد كبير من البطاقات للإعلاميين في 10 أيام بناء على توصيات رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشيرا في الوقت ذاته أن اللجنة الإعلامية تخدم جميع الجهات.

وقال السهلي لبرنامج "في المرمى" أنه تم افتتاح 3 مراكز إعلامية على مدار الساعة: تم افتتاح المركز الإعلامي في فندق شيراتون وفي ستاد جابر وفي نادي الكويت، وتم إصدار 3300 بطاقة للإعلاميين في مدة 10 أيام.

وحول نقل البطولة، أكد السهلي أن 6 قنوات تملك حقوق نقلها: 6 قنوات رسمية تود نقل البطولة ولديها الحقوق، وتجرى مفاوضات مع قناة أخرى، ونحن نخدم الكل.