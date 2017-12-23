الإمارات تجتاز عمان بجزائية علي مبخوت

اجتاز المنتخب الإماراتي لكرة القدم عقبة صعبة للغاية في بداية مسيرته بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23)المقامة حاليا في الكويت وتغلب على نظيره العماني 1 - صفر يوم الجمعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.



وانتزع المنتخب الإماراتي أول ثلاث نقاط له في البطولة واحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف نظيره السعودي الذي افتتح فعاليات البطولة بالفوز على نظيره الكويتي 2 – 1.



وأنهى المنتخب الإماراتي (الأبيض) الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله المهاجم علي مبخوت من ضربة جزاء حصل عليها في الدقيقة 27 ونفذها بنفسه في الدقيقة 28 .



وفي الشوط الثاني ، باءت جميع محاولات المنتخب العماني (الأحمر) في تسجيل هدف التعادل رغم الفرص الخطيرة التي سنحت له فيما عاند الحظ المنتخب الإماراتي أيضا في أكثر من فرصة كانت كفيلة بزيادة رصيده من الأهداف.