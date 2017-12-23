العراقي إبراهيم.. جسد في الكويت وقلب في الدمام

أكد أحمد إبراهيم، لاعب المنتخب العراقي والمحترف في الاتفاق السعودي، أنه يضع عيناً على مباريات كأس الخليج 23 مع منتخب بلاده، والأخرى على مباريات فريقه الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال إبراهيم لـ"العربية.نت": رغم تمثيل منتخب بلادي في خليجي 23 إلا أنني أفكر في فريقي الاتفاق الذي يكمل مباريات الدوري بدوني خلال الفترة الحالية بعد أن تم ضمي إلى أسود الرافيدن، وهو شعور صعب جدا، ورغم ذلك أتعايش مع الموقف بشكل إيجابي، راجيا من الله أن يكون منتخب بلادي وكذلك الاتفاق في جاهزية تامة.

وأضاف: سعدت كثيرا بانضمامي لمنتخب العراق في هذا المحفل الخليجي الذي كان له صولات وجولات في البطولات الماضية وبات طموحنا اليوم تحقيق اللقب الذي نسعى من خلاله رسم الابتسامة على شفاه جماهيرنا الوفية التي بقيت سنوات تساندنا رغم الألم الذي كان يعيشه الشارع العراقي.

واستطرد: نسعى من خلال هذه البطولة إلى إعادة هيبة الكرة العراقية وهذا ما يحرص عليه مدرب المنتخب باسم قاسم إذ نجح في المزج بأكثر من ٧ عناصر شابة في وقت سابق بعناصر الخبرة حتى يستطيع بناء منتخب قوي ولا يغفل متابع المنتخب أنه أيضا يعاني من نقص لبعض عناصره المؤثرة لكن الجميل أن المجموعة الحالية نجحت في خلق الانسجام في شكل سريع بعد أن نجح قاسم الوصول إلى التوليفة المناسبة وهذا سيتجلى في هذا الاستحقاق.

وأردف مدافع الاتفاق: أعتقد أن المنتخبات التي حضرت إلى الكويت هدفها اللقب وهو حق مشروع لكل منتخب وستتضح هوية البطل بشكل أكبر مع مرور الجولات.

وحول حفل الافتتاح: تابعت حفل الافتتاح والمباراة الأولى، وكان حفلا مميزا وأضافت الجماهير التي زينت مدرجات جابر وشكلت لوحة فنية رائعة، وهذا ليس بمستغرب على رجالات الكويت التي نجحت بما لا يدع مجالا للشك أنهم تميزوا في التنظيم والترتيب والتنسيق على رغم قصر المدة.