الفنان الصيرفي: الكويت سعيدة باستقبال منتخبات الخليج

أبدى الفنان الكويتي، محمد الصيرفي، سعادته باستضافة بلاده بطولة كأس الخليج 23، فيما أشادت الممثلة غادة السني بحفل الافتتاح الذي رعاه أمير الكويت صباح الأحمد يوم الجمعة.

وقال الفنان المعروف بأدواره الكوميدية مثل "سلامة" في مسلسل الحيالة، وبرنامجه الشهير "صادوه" لـ"العربية.نت": "أنا سعيد جداً بتجمع الخليجيين في الكويت، لأن الرياضة هي هوس الشباب، ومن الجميل أن يكون ذلك في بلادي".

وأضاف الصيرفي: "هذا التجمع يدل دلالة واضحة على المحبة الأخوية التي تجمعنا كخليجيين، ونحن في الكويت نرحب بهم، ودائماً هم محل حفاوة وتقدير".

وفي المقابل، أكدت غادة السني، بطلة مسلسل "البيت الكبير"، أن الكويت نجحت في صنع هذا الحدث الرياضي في وقت وجيز، وقالت: تغلبت الكويت على العوائق لصنع هذا اللقاء الخليجي الذي تسوده المحبة والاحترام، وتجمع دول الخليج الرياضي يدل على هذه المحبة، وأتمنى أن نصنع صورة جميلة عن الخليج من بوابة الرياضة التي باتت صناعة ومحط أنظار الجميع.