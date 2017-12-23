بيدرو ميغيل يقود قطر إلى الفوز على اليمن

تغلب المنتخب القطري على نظيره اليمني 4 - صفر يوم السبت في أولى مباريات الفريقين بالنسخة الثالثة والعشرين من البطولة (خليجي 23) المقامة في الكويت.



وانهار المنتخب اليمني مبكرا بعد أن اهتزت شباكه بثلاثة أهداف خلال أقل من 20 دقيقة في بداية المباراة واستمرت سيطرة المنتخب القطري على مجريات اللعب وأحبط كل محاولات العودة من جانب نظيره اليمني ، ثم أضاف الهدف الرابع قبل خمس دقائق من النهاية.



وافتتح أكرم حسن التسجيل لقطر في الدقيقة الثانية ، ليكون الأسرع للمنتخب القطري في سجل مشاركاته بالبطولة الخليجية ثم أضاف المهدي علي مختار الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الخامسة والمعز علي عبدالله الهدف الثالث في الدقيقة 18، واختتم بيدرو ميغيل التسجيل بالهدف الرابع للفريق في الدقيقة 85 ، ليرتفع رصيد قطر من الأهداف في تاريخ البطولة إلى 123 هدفا.



وظل سجل المنتخب اليمني بذلك خاليا من الانتصارات في ثامن مشاركة له في كأس الخليج ، حيث كانت الهزيمة هي العشرين له مقابل ثمانية تعادلات.