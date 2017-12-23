مدرب اليمن: لن نقبل دور الحلقة الأضعف في كأس الخليج

شدد الإثيوبي إبراهام مبراتو، المدير الفني للمنتخب اليمني، على أن فريقه لن يقبل بدور الحلقة الأضعف في مجموعته ببطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم (خليجي 23) المقامة بالكويت.

وقال مبراتو في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: رغم قسوة درس الخسارة الثقيلة، سيحاول الفريق التعويض ولن يكون حصالة المجموعة خلال المباراتين المقبلتين بعد الخسارة.

وأضاف: "الفريق اليمني استعد للبطولة لمدة عشرة أيام فقط بعد إجازة لمدة شهر كامل، وبالتالي الأمور كانت صعبة للغاية، وقد حاولنا بقدر الإمكان أن نظهر بأفضل صورة ممكنة".

وتابع: "مازال أمامنا مباراتان سنعمل على تصحيح الأخطاء خلالهما سريعا، ونعيد المعنويات ونقوم بتأهيل اللاعبين نفسيا، وأعتقد أن النتيجة تعتبر درسا جيدا للاعبين يمكن اكتساب الكثير من الخبرات من خلالها، خاصة على صعيد عدم ارتكاب الأخطاء في بداية المباراة".