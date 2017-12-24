الإمارات تستضيف مباراة كأس سوبر مصر

أعلن عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي يوم الأحد استضافة الإمارات لمباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم الشهر المقبل.



ويلتقي الأهلي بطل الثنائية المحلية الموسم الماضي مع المصري البورسعيدي وصيف الكأس في كأس السوبر في 12 يناير المقبل في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.



وقال العواني في مؤتمر صحفي: نعلن اليوم وبصفة رسمية استضافة النسخة الثالثة لكأس السوبر المصرية التي ستجمع الأهلي بطل الدوري والكأس والمصري وصيف بطل الكأس في ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



وستكون المباراة المقبلة الثالثة على التوالي لكأس السوبر المصرية التي تستضيفها الإمارات بعد نسختي 2016 و2017.



وتوج الزمالك بلقب الموسم الماضي عندما تغلب على غريمه التقليدي الأهلي 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في استاد محمد بن زايد في أبوظبي في فبراير الماضي بينما حسم الأهلي لقب 2016 بالفوز على الزمالك 3-2 في استاد هزاع بن زايد.



واستضافت الإمارات كأس العالم للأندية الأسبوع الماضي بمشاركة نادي الجزيرة حامل لقب الدوري الذي خسر في قبل النهائي أمام ريال مدريد الذي توج باللقب فيما بعد.