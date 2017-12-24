الجزيرة الإماراتي ينهي علاقته بالفرنسي ديارا

أعلن نادي الجزيرة حامل لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم، يوم الأحد إنهاء علاقته بالدولي الفرنسي السابق لاسانا ديارا بعد أشهر من انضمامه للنادي، وسط تقارير عن اهتمام به من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأورد النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": رسميا شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم تنهي تعاقدها مع لاعب الوسط الفرنسي لاسانا ديارا بالتراضي.

وانضم ديارا، 32 عاما، الذي سبق له الدفاع عن ألوان ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني ومارسيليا الفرنسي، إلى الفريق الإماراتي في أبريل الماضي.

ولم يشارك ديارا مع ناديه الإماراتي سوى في أربع مباريات في ظل تكرار الإصابات التي تعرض لها. وغاب ديارا عن تشكيلة المدرب الهولندي للنادي تين كات خلال كأس العالم للأندية التي استضافتها أبوظبي مؤخرا، وحل فيها النادي الإماراتي في المركز الرابع.

وكان ديارا الذي خاض 34 مباراة دولية، من دون ناد قبل تعاقده مع الجزيرة، بعدما فسخ مارسيليا تعاقده معه في فبراير الماضي، بعدما دافع عن ألوان النادي الفرنسي الجنوبي منذ يوليو 2015.