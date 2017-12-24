بونياك: الوضع صعب.. ونستطيع التأهل

تعهد الصربي بوريس بونياك مدرب المنتخب الكويتي بأن يقدم الفريق كل ما في استطاعته خلال المباراة أمام عمان يوم الإثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) التي تستضيفها الكويت على أرضها.

وخسر المنتخب الكويتي المباراة الافتتاحية للبطولة على يد نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال بونياك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الأحد: أدرك تماما صعوبة وضع الفريق بعد الهزيمة أمام السعودية، ونمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين القادرين على إسعاد الجماهير في مباراة الغد والتمسك بآمال المنافسة على التأهل.