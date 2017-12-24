زاكيروني: المنتخب السعودي قوي.. وعموري جاهز

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي ٢٣) في الكويت تعد "محطة مهمة للأبيض في طريق الإعداد للاستضافة كأس آسيا 2019."

وأوضح زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي الذي جرى يوم الأحد على هامش المواجهة المرتقبة أمام السعودية يوم الإثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى: نسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة للمشاركة بجانب أصحاب الخبرة.

ويسعى الفريق الإماراتي للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من المواجهة أمام السعودية للاقتراب خطوة جديدة من العبور إلى المربع الذهبي بعد الفوز في الجولة الأولى على عمان بهدف دون رد.

وأشار زاكيروني: سأتحدث مع اللاعبين حول نقاط القوة والضعف في المنتخب السعودي، الذي يعد من أفضل المنتخبات في البطولة، حيث نجح في حجز مقعده في مونديال روسيا رغم صعوبة مجموعته في التصفيات الآسيوية.

وزف زاكيروني للجماهير الإماراتية خبرا سارا وأكد أن نجم الفريق عمر عبد الرحمن "عموري" بات جاهزا للمشاركة أمام السعودية بعد تعافيه من الإصابة.