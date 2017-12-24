مدرب عمان: استحقينا التعادل أمام الإمارات.. ومستعدون للكويت

أكد الهولندي بيم فيربيك المدير الفني للمنتخب العماني أهمية الفوز على نظيره الكويتي يوم الإثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) التي تستضيفها الكويت على أرضها.

وبعد الخسارة أمام الإمارات بهدف دون رد في الجولة الأولى لم يعد هناك أي بديل امام عمان سوى تحقيق الفوز والحال نفسه بالنسبة للأزرق الكويتي الذي خسر في الجولة الأولى أمام السعودية بهدفين مقابل هدف وهو ما يبشر بمباراة مثيرة غدا على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وقال فيربيك في المؤتمر الصحفي للمباراة يوم الأحد: كنا نستحق نقطة التعادل على الأقل أمام الإمارات، ولكن لن نتوقف كثيرا امام هذه المباراة.

وتعهد المدرب الهولندي بالعمل على معالجة الأخطاء التي وقع فيها فريقه في المباراة الأولى من أجل الفوز على الكويت وإحياء فرصة التأهل للمربع الذهبي.

وأوضح فيربيك: فريقي مدرك تماما لأهمية المباراة وضرورة الفوز بها، رغم أننا نواجه خصما قويا قدم مباراة مميزة أمام السعودية في الجولة الافتتاحية وكان يستحق الخروج بنقطة التعادل.