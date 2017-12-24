20 عاماً والكويت عاجزة عن الفوز على عمان

ينتظر الكويتيون فوز منتخبهم الأول على عمان للمرة الأولى منذ ما يقارب 20 عاماً، بعدما نسي كبير أبطال كأس الخليج طعم الانتصار على الأحمر في 12 مباراة بمختلف البطولات.

وسيطر الأزرق الكويتي على مباريات نظيره العماني لمدة 24 عاماً وتحديداً منذ المباراة الأولى بينهما في خليجي 3 عندما تفوق المنتخب الكويتي بخماسية لا رد لها عن طريق جاسم يعقوب وعلي الملا "هاتريك" وفتحي كميل، وحتى نسخة خليجي 14 التي أقيمت في البحرين وأنهاها الكويتيون بذات النتيجة عن طريق جاسم الهويدي "هدفين" وبدر حجي وعصام سكين وبشار عبدالله، وخلال تلك الفترة كان التعادل هو أفضل نتيجة يحصل عليها العمانيون أمام الأزرق.

وفي أول لقاء جمعهما بعد الانتصار الكويتي الأخير، انتفض المهاجم العماني الشهير هاني الضابط وأحرز 3 أهداف في مرمى الكويت بالبطولة التي احتضنتها الرياض مطلع عام 2002، ليمنح بلاده فوزاً تاريخياً على الكويت.

وتعادل المنتخبان في بطولة خليجي 16 التي استضافتها الكويت، لكن عمان عادت إلى الانتصار في أبوظبي 2007 بهدفين مقابل هدف.

وتعادل المنتخبان مجدداً في خليجي 19 بعمان، لكن الأخيرة انتصرت على الكويت في تصفيات كأس آسيا 2011 بهدف حسن ربيع، كما هزمتها مجدداً في بطولة غرب آسيا بهدفي قاسم سعيد.

وسجلت عمان أكبر نتيجة لها في مرمى الكويت خلال بطولة الخليج 22 التي أقيمت في الرياض عندما هزت شباك الكويت بخماسية لا رد لها عن طريق عبدالعزيز المقبالي وسعيد الرزيقي، قبل أن يعود المقبالي بعد شهرين إلى تسجيل هدف الفوز لبلاده في المباراة التي جمعتهما بكأس آسيا 2015 في أستراليا.