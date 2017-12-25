البحرين تسعى إلى تعزيز موقفها بنقاط اليمن

بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مواجهة أسود الرافدين، يتطلع المنتخب البحريني إلى تعويض إهدار نقطتين وتجديد انطلاقته في بطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين لكرة القدم، خليجي 23، المقامة في الكويت، عندما يلتقي نظيره اليمني يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

وكان المنتخب البحريني قد حقق بداية قوية في مشواره بالبطولة حيث قدم أداء مبهرا في مواجهة المنتخب العراقي، الذي كان المرشح الأوفر حظا، وكاد المنتخب البحريني أن ينهي المباراة فائزا بهدف متأخرا لولا إصرار الفريق العراقي الذي خطف هدف التعادل 1 - 1 قبل دقيقتين من النهاية.

ولم يسبق للمنتخب البحريني التتويج بلقب البطولة الخليجية، وربما لم يكن ضمن أبرز المرشحين للفوز بالنسخة الحالية، ولكن الأداء الذي قدمه في مواجهة العراق رفع سقف طموحات جماهيره بشكل ملموس وعزز أمالهم في الوصول بعيدا بالبطولة.

أما المنتخب اليمني، الذي لم يسبق له تحقيق أي انتصار في تاريخ مشاركاته بالبطولة الخليجية، فلا يزال متمسكا بالأمل في تحقيق مفاجأة، رغم أن الترشيحات لا تصب لصالحه أمام المنتخب البحريني الطموح.

وأكد التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني للمنتخب البحريني أنه يقدر مستوى المنتخب اليمني، الذي دربه من قبل، رغم هزيمته الثقيلة، وأن الأحمر سيخوض المباراة بكامل تركيزه سعيدا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وكشف سكوب إلى أن رغبته في تحقيق أول انتصار له كمدرب في البطولة الخليجية، يشكل حافزا إضافيا له في مباراة الغد.

وأبدى سكوب ثقة كبيرة في لاعبيه مشيدا بالانضباط التكتيكي الذي تحلى به الفريق خلال مواجهة العراق ، متمنيا أن يقدم مستوياته القوية في مواجهة اليمن.

وعلى الجانب الآخر، أكد الإثيوبي إبراهام مبراتو المدير الفني للمنتخب اليمني أن فريقه لن يستسلم في بقية مشواره بالبطولة الخليجية وإنما سيكافح لتقديم أفضل ما لديه، بغض النظر عن فرصه في التأهل.

وقال مبراتو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يوم الثلاثاء: سيكون هناك تغييرات على التشكيلة والزج ببعض اللاعبين الجدد الذين سيحاولوا تقديم الأفضل، وربما يصنعوا الفارق.. مازلنا أمام مباراتين وسنقاتل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، لأننا هنا نمثل اليمن، والكل يعرف جيدا ظروف الإعداد التي مر بها الفريق للمشاركة في هذه البطولة في ظل توقف للدوري منذ أكثر من عامين.