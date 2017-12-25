الاتحاد العماني يتجه إلى "فيفا" للاحتجاج على مشاركة أحمد

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن تقدمه بخطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن تثبيت اللجنة الفنية لبطولة كأس الخليج 23 خسارة منتخب عمان بنتيجة 1 - صفر أمام منتخب الإمارات، بدلا من تحويلها إلى 3 - صفر لصالح عمان.



وذكر الاتحاد العماني أنه لم يحتج على مشاركة اللاعب محمد أحمد مع المنتخب الإماراتي، مؤكدا أنه تقدم فقط بإخطار للجنة الفنية حول وجود خطأ إداري بمشاركة محمد أحمد مع منتخب الإمارات في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى للبطولة لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الودية مع منتخب أوزبكستان في نوفمبر الماضي، إنه لا يحق له المشاركة بسبب الإيقاف.



وأكد الاتحاد العماني إنه كان يفترض على اللجنة وفقا لمهامها أن تعتبر المنتخب العماني فائزا 3 - صفر وفقا للوائح لاسيما وأن الخطأ الإداري واضح جدا .



وكانت اللجنة الفنية لخليجي 23 قد عقدت اجتماعها صباح الأحد برئاسة الدكتور حامد الشيباني من الكويت وبحضور جميع الأعضاء، وأعلنت رفض الاحتجاج لتأخر تقديمه بعد 4 ساعات وعدم تسديد مبلغ 5 آلاف دولار وفقا للائحة للنظر في هذا الاحتجاج.