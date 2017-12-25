عمان تواصل هيمنتها على الكويت وتقصيها من كأس الخليج

أطاح المنتخب العماني بنظيره الكويتي من كأس الخليج لكرة القدم، خليجي 23، بعدما تغلب عليه 1 - صفر يوم الإثنين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للبطولة التي تستضيفها الكويت على أرضها.

وأنعش المنتخب العماني آماله في التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة الخليجية انتظار لما ستسفر عنه الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بينما ودع المنتخب الكويتي البطولة رسميا بعد أن تعرض للهزيمة الثانية على التوالي.

ويدين الأحمر العماني بالفضل في هذا الفوز لقائده أحمد مبارك "كانو" الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من ضربة جزاء.

وحصد المنتخب العماني أول ثلاث نقاط في رصيده ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف المنتخبين السعودي والإماراتي اللذان تعادلا سلبيا في وقت سابق يوم الإثنين بينما ظل الأزرق الكويتي في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط.

وخسر المنتخب الكويتي في الجولة الأولى أمام نظيره السعودي 1 - 2 كما خسر المنتخب العماني أمام الإمارات صفر - 1، وفي الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات يلتقي الفريق العماني مع نظيره السعودي فيما تلتقي الكويت مع الإمارات.