الأهلي المصري يتعثر.. ويتعادل مع وادي دجلة

أهدر فريق الأهلي حامل اللقب نقطتين ثمينتين في صراعه مع الإسماعيلي على صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بتعادله مع مضيفه وادي دجلة 1 - 1 يوم الإثنين في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة.

وتقدم عبد الله السعيد بهدف للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 59 ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك أحمد الشناوي التعادل لوادي دجلة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف الإسماعيلي المتصدر ولكن تتبقى للأهلي مباراتين مؤجلتين، كما رفع وادي دجلة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسيطر الأهلي على المباراة منذ بدايتها وكاد أن يتقدم بهدف مبكر عن طريق عبد الله السعيد الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله المغربي وليد أزارو ليسدد كرة قوية لكنها مرت مباشرة بجوار الشباك.

وانتظر وادي دجلة حتى منتصف الشوط الأول لشن أول هجمة على مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي ولكن الأخير تصدى ببراعة لانفراد كامل لمحمد شريف.

ومرت أخر ربع ساعة من الشوط الأول وسط سيطرة أهلاوية ولكن بدون فاعلية على مرمى الحارس محمد عبد المنصف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ الأهلي الشوط الثاني مهاجما بحثا عن هدف السبق لكن حارس وادي دجلة أفسد جميع مخططات الفريق الضيف، وحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 59 بعد عرقلة وليد أزارو ليحرز منها عبد الله السعيد هدف التقدم للفريق، ولكن الفرحة لم تدم طويلا حيث تمكن أحمد الشناوي من إدراك التعادل لوادي دجلة بعد دقيقتين فقط عبر تسديدة بعيدة المدى ارتطمت بجسد حسام عاشور وغيرت اتجاهها إلى داخل شباك محمد الشناوي، وحاول الأهلي جاهدا خلال الوقت المتبقي من المباراة أن يخطف هدف الفوز ولكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وفي وقت سابق اليوم خيم التعادل السلبي على مباراة الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش.

وألغى الحكم هدفا للاتحاد في الدقيقة 54 لاحتسابه خطأ ضد أحمد الألفي صاحب الهدف، ورفع هذا التعادل رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطتين خلف طلائع الجيش صاحب المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.