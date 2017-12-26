البحرين تنتصر على اليمن وتنعش آمالها بالتأهل

أنعش المنتخب البحريني آماله في التأهل إلى المربع الذهبي لكأس الخليج 23 عبر الفوز على نظيره اليمني 1 -صفر اليوم ثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للبطولة المقامة في الكويت.



وعلى استاد الكويت، يدين الفريق البحريني بالفضل في هذا الفوز لجمال راشد الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من ضربة جزاء، ليودع اليمنيون البطولة من دور المجموعات.



وجاءت المباراة متوسطة المستوى حيث سيطر الفريق البحريني على مجريات اللعب في الشوط الأول بينما مالت الأفضلية لصالح الفريق اليمني في الشوط الثاني.



ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية مؤقتا وظل الفريق اليمني بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير.