العراق تعزز آمالها بالتأهل إلى الدور الثاني

عزز المنتخب العراقي آماله بالوصول إلى نصف النهائي بعدما تغلب على نظيره القطري وفاز عليه 2 -1 يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج 23 المقامة في الكويت.



وتقدم المنتخب القطري في الدقيقة 17 ثم تعادل علي فايز عطية للعراق في الثواني الأخيرة من الشوط الأول قبل أن يتكفل البديل علي حصني فيصل بتسجيل هدف الفوز لاسود الرافدين في الدقيقة 65.



ورفع هذا الفوز رصيد المنتخب العراقي إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثانية متساويا في رصيد النقاط مع المنتخب البحريني فيما يحل المنتخب القطري ثالثا برصيد ثلاث نقاط ويتذيل المنتخب اليمني الترتيب بلا رصيد من النقاط وتأكد خروجه من البطولة.