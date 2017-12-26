جبار: باسم قاسم مستمر في قيادة العراق حتى نهاية عقده

أعلن علي جبار نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الجهاز الفني الحالي للمنتخب بقيادة باسم قاسم مستمر في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وحتى نهاية عقده الذي يمتد لموسمين بغض النظر عن نتائجه في بطولة كأس الخليج 23.



وقال جبار، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجهاز الفني بقيادة باسم قاسم نجح في تقديم مستويات مقنعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، 2018 وفي المباريات الودية الأخيرة، وأعاد الثقة إلى الجماهير في المنتخب مرة أخرى .



وأضاف جبار : كاتحاد على قناعة تامة بأن الجهاز الفني الحالي قام بتغيير ملامح المنتخب، وأظهر الروحة الحقيقية لأسود الرافدين.



وأوضح جبار أن المنتخب العراقي يعاني من إصابة عدد من لاعبيه، ويشارك عدد كبير أيضا من الأسماء للمرة الأولى في بطولات الخليج، لكنه قال : العراق بلد زاخر بالمواهب، وحتى اللاعبين الشباب يقدمون مستويات جيدة، وفي حساباتنا نبحث عن انجاز، وقد جئنا من أجل احراز اللقب، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وفي الجهاز الفني.