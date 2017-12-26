رئيس الاتحاد الكويتي: حزين على نهاية مشوار "بدران"

أبدى الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي حزنه على نهاية مسيرة لاعبين مهمين في منتخب بلاده مثل بدر المطوع بعدما خرج الأزرق من كأس الخليج 23، وحاجته للانتظار إلى ما يقارب 4 أعوام لخوض أول مشاركة دولية.

وقال الشيخ أحمد لـ"خليجي 23": الكل يعرف أن المنتخب الكويتي لا يملك أي مشاركة دولية مقبلة حتى العام 2022، ويحزني أن اللاعبين الكبار أمثال بدر المطوع قد يعتزلون دون المشاركة مجدداً بقميص الأزرق.

وواصل: لدينا خطة تتضمن اختيار لاعبين صغار في السن حتى يمكن مشاركتهم في البطولات الكبرى التي تنتظرنا، وأنا راض تمام الرضا عن مستوى المنتخب في مباراة عمان.