قطر تسخر المناسبات الرياضية لخدمة سياستها المشبوهة

جن جنون الحكومة القطرية بعدما نجحت السعودية بخطف الأنظار في المناسبات الرياضية هذا العام بعد توقيع اتفاقيات لاحتضان بطولات كبرى وآخرها عندما زعمت منع رياضييها من المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان، قبل أن تنفي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الدولي للشطرنج تلك المزاعم.

وتستخدم حكومة قطر الرياضة مطية لسياستها العبثية في المنطقة العربية، ومنها احتكار البث التلفزيوني تمهيداً لمطالبة المشاهدين بهجر قمري "عرب سات" و "نايل سات" والتوجه إلى قمر "سهيل سات" القطري.

ودائماً ما كانت القنوات القطرية تفتح ستوديوهات خاصة في البطولات التي تقام في الدول المجاورة وتستخدم تلك البرامج للإساءة إلى الدول.