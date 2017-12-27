الكويتي زايد: محبطون.. والأزرق سيعود قريباً

وصف فيصل زايد، لاعب منتخب الكويت، الخروج المبكر من الدور الأول لبطولة خليجي 23 التي تستضيفها بلاده حاليا، بأنه كان محبطا للجميع خاصة أن بطولة كأس الخليج مختلفة بالنسبة للأزرق الكويتي، والذي يدخل مثل هذه البطولات وهو مرشح دائما للفوز باللقب نظرا لتاريخه الطويل بها.

وقال زايد في المؤتمر الصحافي الأربعاء قبل مباراته المرتقبة أمام المنتخب الإماراتي يوم الخميس في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى: "المهم الآن هو كيفية التعلم من هذا الدرس لإعادة الأزرق إلى الطريق الصحيح في أقرب وقت ممكن".

وأوضح زايد أن خسارة منتخب بلاده فرصة التأهل للدور قبل النهائي لن تمنع الأزرق من التركيز خلال لقاء الغد بحثا عن تحقيق الفوز على حساب المنتخب الإماراتي.

وأضاف: "بذلنا أقصى ما لدينا من جهد وعرق ولكن في ظل الظروف المتاحة التي أجبرتنا على الاستعداد قبل البطولة بأسبوع واحد فقط لم نتمكن من الإعلان عن أنفسنا بالشكل الصحيح".

وأشار: "الجمهور الكويتي أحرجنا في هذه البطولة بحضوره الرائع في المباريات ولكن الحظ لم يحالفنا بإسعادهم. وبإذن الله، سنقدم لهم الأفضل في الاستحقاقات القادمة".