زاكيروني: عموري "القوة الضاربة" للإمارات

اعتبر البرتو زاكيروني مدرب الإمارات، عمر عبد الرحمن (عموري) يمثل "القوة الضاربة" للفريق خاصة في كأس الخليج لكرة القدم خليجي 23 المقامة حاليا في الكويت وان خطته تقوم على اللعب بثلاثة مهاجمين لإتاحة الفرصة له للتألق.



وشارك عموري لاعب وسط العين وأفضل لاعب آسيوي في 2016 في الفوز 1-0 على عُمان في الجولة الأولى وعاد لقيادة الفريق في التعادل السلبي أمام السعودية رغم أن تقارير ذكرت انه اشتكى قبلها من بعض الألم.



وأضاف المدرب الايطالي خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الكويت غدا: "عموري لاعب مهاري واستخدمه كنقطة قوة للمنتخب في الهجوم. هو يمثل قوتنا الضاربة هجوميا".

وتابع: "نلعب بثلاثة مهاجمين لنعطي حرية أكبر لعموري لصناعة اللعب أو لتسجيل الأهداف. هو لاعب مميز ويصنع الفارق في أي وقت من المباراة".



ويكفي الإمارات، صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط وهو نفس رصيد السعودية المتصدرة، الحصول على نقطة واحدة أمام الكويت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات للعبور لقبل النهائي.



ولم تخسر الإمارات أمام الكويت منذ نوفمبر 2011. وفي ثلاث مباريات بعد ذلك فازت مرتين من بينهم مرة في كأس الخليج فيما تعادلا في خليجي 22 في السعودية.



وأكد زاكيروني أن المهم بالنسبة له "تقديم أداء أفضل من المنافس وهذا يعتمد على مستوى اللاعبين في اللقاء".