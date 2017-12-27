مدرب مصر: "فريق محمد صلاح" لا يزعجني

أكد الأرجنتيني هكتور كوبر، مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، أن إطلاق البعض اسم "فريق محمد صلاح" على الفراعنة لا يزعجه، مشيراً إلى أن الجميع يمتلكون حق النقد.

وأشار المدرب الأرجنتيني في حديثه لـ"العربية" خلال مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي، بأن الجميع لديه حرية الحديث برأيه الشخصي، وأتبع: وبالنسبة لي فإنني أشعر بالسعادة عندما نلعب بشكل جيد ونفوز، وأعتقد بأن صلاح لا يلعب لوحده في المنتخب بل يحتاج للاعبين من حوله للتسجيل وتقديم أداء جيد.

وكوبر الذي نجح بإيصال منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018 بعد غياب استمر منذ عام 1990 كشف أن محمد صلاح المحترف في ليفربول هو اللاعب الأكثر جذبا للجميع والأكثر شهرة. وواصل: لكن على الجميع أن يدرك أن خلف صلاح نملك فريقا يلعب بشكل جيد ونجح بالوصول إلى المونديال.

وأبدى الأرجنتيني عدم امتعاضه مما يقوله ممثلو وسائل الإعلام عنه، وما يصيبه من انتقادات معتبرا بأنهم جزء من كرة القدم وفي بعض الأوقات سيقولون كلاما جيدا عني، وفي أوقات أخرى سيتحدثون عنه بشكل سيئ. لكنه أشار بأن الجميع يجب أن يكون واقعيا على حد تعبيره لأنه بينما يرغب بالفوز وتقديم أداء جيد في المباريات فإن رغبته أولا هي الفوز وعليه أن يكون شخصا واقعيا وأن يعمل بما لديه من حقائق في الكرة المصرية.