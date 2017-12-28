الأهلي المصري يشكر آل الشيخ لرعايته مهرجان "السلام"

قدم محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري شكره وتقديره إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وذلك لحرصه الكامل على نجاح المهرجان الرياضي الذي سيقام السبت المقبل بملعب برج العرب، تحت شعار "من أجل السلام"، وسيحتضن فقرته الرئيسية مباراة الأهلي المصري وأتلتيكو مدريد الإسباني بكامل نجومه.

وأعرب الأهلي القاهري في بيان أصدره الخميس، عن تقديره لدعم آل الشيخ المتواصل لهذا المهرجان الرياضي الكبير حتى يخرج بما يتماشى مع رغبته، وكل الأشقاء بالسعودية، في مشاركة أسر شهداء الوطن آلامهم، والعمل على التخفيف عنهم، خاصة أن عائد هذا المهرجان سوف يخصص لصالح أسر الشهداء المصريين في مواجهة الإرهاب.

وأكد البيان، أن هناك رغبة من النادي الأهلي ومجلس إدارته في القيام بدور وطني تجاه مصر، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي أيضا تضامنا مع رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم لنشر السلام بين الشعوب عبر رياضة كرة القدم، وتعزيز مفاهيم الألفة والمحبة في مختلف البلاد العربية والأجنبية.