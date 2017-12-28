عبد الأمير: الانتصار على اليمن أهم من التفكير باللقب

قال سعد عبد الأمير لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم إن التركيز مطلوب من لاعبي العراق في مباراة اليمن لتحقيق الفوز وضمان التأهل مباشرة إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج 23.



وقال عبد الأمير في مؤتمر صحفي :يجب أن نتعامل بحذر مع مباراة اليمن فهي ليس سهلة، بالنظر إلى أن المنافس يلعب بدون ضغوط بعدما ودع المنافسات مبكرا، وبالتالي سيدخل اللقاء بهدوء ويلعب لتقديم أداء جيد، وبالنسبة لنا من الضروري أن نحقق الفوز لأن الخسارة كفيلة بأن تجعل الفريق يودع المنافسات.



وشدد على جاهزية جميع اللاعبين للوصول إلى الهدف المرجو وهو التأهل ،وبعد ذلك التفكير في المنافسة على اللقب.