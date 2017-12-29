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العراق يتغلب على اليمن ويطير لملاقاة الإمارات

المصدر: العربية.نت
لاعبو العراق يحتفلون بعد أحد أهدافهم
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حسم منتخب العراق والبحرين تأهله للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم 23 بعد فوزه على اليمن 3-0 في ختام مباريات دور المجموعات.
وسجل أهداف المنتخب العراقي علي حصني فيصل في الدقيقة 54، وعلي فائز عطية في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ومهدي كامل في الدقيقة 80.

ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، فيما ظل المنتخب اليمني بلا نقاط في المركز الرابع الأخير. ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الإماراتي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، في الدور قبل النهائي.

كلمات دالّة

#العراق, #اليمن, #كأس الخليج, #الكويت

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