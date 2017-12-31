أتليتكو يخطف الفوز من الأهلي المصري في مباراة ودية

خطف الفرنسي كيفين غاميرو مهاجم أتليتكو مدريد الفوز لفريقه على حساب الأهلي المصري بنتيجة 3-2 في مباراة أقيمت باستاد برج العرب مخصص إيرادها لصالح أسر ضحايا الإرهاب في مصر وتحت شعار "السلام ضد الإرهاب".

وسجل مؤمن زكريا وزميله أحمد الشيخ هدفي الأهلي، بينما أحرز الفرنسي غاميرو "هاتريك" في مرمى بطل الثنائية المحلية في مصر الموسم الماضي.

وشارك الأهلي مطعماً بعدد من النجوم العرب أمثال محمد الشلهوب وياسر القحطاني وحسام غالي ومحمود كهربا وحسن الراهب، بينما دفع الأرجنتيني دييغو سيميوني بقائمته المعتادة مع إبقاء أنطوان غريزمان فقط على مقاعد البدلاء.

وسجل مؤمن زكريا هدف الأهلي الأول قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول، وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

وانتفض بطل "لا ليغا" عام 2014، وأحرز الهدف الأول عن طريق غاميرو في الدقيقة 64، وبعد 13 دقيقة سجل الهدف الثاني، وعاد ذات اللاعب لإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإسباني 3-2