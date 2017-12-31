جماهير بطولة الخليج تنعش المسرح الكويتي

افتتح طارق العلي مسرحية "ولد بطنها" تزامنا مع تواجد الجماهير الخليجية الحاضرة إلى دورة كأس الخليج 23، ما دعا عددا من مشاهير الفن والرياضة إلى التوجه نحو المسرح لمتابعة المسرحية للمثل الكوميدي الشهير.



وقال وليد علي لاعب المنتخب الكويتي السابق لـ"خليجي 23": نحن سعداء بالتواجد في المجلس الذي يضم الفنان واللاعب والإعلامي، وأتمنى تواجد الجمهور الخليجي وحضوره إلى هذه المسرحيات. بينما قال عبدالرحمن العقل الممثل الكويتي أن الجمهور الخليجي جزء لا يتجزأ من المسرحية الكويتية، وأن بطولة الخليج ساهمت في إضافة عرض ثان بدل عرض واحد كل يوم.

وقال طارق العلي بطل مسرحية "ولد بطنها" أن: تواجد الخليجيين في المسرحيات يجمع الجماهير على عكس ملعب كرة القدم الذي يفرح البعض ويحزن الآخر، فالمسرحية تجعل الجميع سعيدا. وأضاف العلي: وليد علي يعتبر منافسي في "لعبة الكيرم" وهو من أسس المجلس الذي يضم جميع المجالات المتعددة.