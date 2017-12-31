صحفي عماني توقع خسارة السعودية بثنائية

كشف الإعلامي العماني فهد التميمي عن قدرته في توقع النتائج قبل بداية المباريات، مؤكدا أنها ليست محض صدفة كونه يتابع المباريات جميعها وبناء على أحداثها يستطيع توقع النتيجة، كما فعل قبل مواجهة السعودية وعمان الأخيرة.

وقال التميمي لـ"خليجي 23": قلت لأصدقائي السعوديين أن المباراة ستنتهي بهدفين دون رد للعمانيين، وأن المقبالي لن يحرز هدفا، فيما سيكون لسعيد الرزيقي نصيبا من إحراز الأهداف، وهذا ما حدث.

ويرى التميمي أن دورة الخليج الحالية تعد من أقل البطولات فنياً لقلة عدد الأهداف وعدم وجود لاعبين بارزين بشكل فارق عن بقية اللاعبين.