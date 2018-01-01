قدامى الخليج يجمعون على غياب النجوم في البطولة

أجمع عدد من اللاعبون الخليجيون القدامى أن دورة كأس الخليج 23 تفتقر إلى وجود النجوم البارزين، مؤكدين في الوقت ذاته أن السبب يعود إلى أن أغلب اللاعبين يعدون شبانا.

وقال محمد بنيان اللاعب الكويتي السابق لبرنامج "خليجي 23": الرياضيون يجمعون أن البطولة شحيحة من ناحية اللاعبين النجوم، إلا أن هناك قلة من هم البارزين، مثل العماني سعد المخيني والسعودي نوح الموسى، وأرى أن حسين علي لاعب المنتخب العراقي هو أفضل لاعب في البطولة الحالية.

وأكد حمود سلطان الحارس البحريني السابق على كلام بنيان: لعبت البطولة في 9 دورات وفي العاشرة كنت مدربا، النجوم قلت، المواهب قلت، وصلنا إلى دور نصف النهائي ولا تجد من هو بارز أو نجم لأنهم صغار في السن.

وأكمل وائل سليمان لاعب الأزرق السابق حول قلة النجوم والبارزين بقوله أن: آخر لاعب نعده من النجوم هو لاعب المنتخب الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري"، وأرى أن الاستعانة باللاعبين الأجانب في الدوريات المحلية قتلت المواهب الخليجية ما أدى إلى ضعف بطولة الخليج فنيا.

ويرى أحمد راضي أسطورة المنتخب العراقي سابقا أن مستويات المنتخبات في تقارب: المنتخبات في مستوى واحد، لا يوجد تميز بينها، وعدد النجوم على المستوى العربي قليل جدا، إلا أن أبرز هذه الأسامي هم العراقي حسين علي وعموري.