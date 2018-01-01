الوفد الإماراتي يزور حديقة شهداء حرب تحرير الكويت

زار الوفد الإماراتي المشارك في كأس الخليج 23 حديقة الشهيد، تحية للشهداء من أبناء الكويت ودول الخليج الذين قضوا دفاعاً عن حرية الكويت في حرب التحرير، وأبرزهم الشاعر فائق عبدالجليل أشهر شهيد عربي.

وأعدمت السلطات العراقية فائق عبدالجليل في العام 2003 بعد 13 عاماً في الأسر، وفي الشهر المقبل تستعد الكويت للاحتفال بذكرى تحريرها من الجيش العراقي على خلفية أحداث رهيبة وقعت في العام 1990 حين قامت قوات الرئيس العراقي صدام حسين باحتلال الكويت.



واستمر بقاء الجيش العراقي لنحو سبعة أشهر في الكويت قبل أن تنجح حرب التحرير بإعادة البلاد إلى أهلها. بعدما توحدت دول الخليج وقادتها من أجل انقاذ الكويت وتخليصها من براثن الاحتلال.



توفي جنود من كل الدول الخليجية على أرض الكويت وبقت ذكراهم باقية ودليل على حب شعوب الخليج للكويت وأهلها.