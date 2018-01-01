عبدالخالق مسعود: السماح بدخول ألف مشجع عراقي

كشف عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عن وفود جماهير عراقية قادمة لمؤازرة المنتخب، شاكرا في الوقت ذاته مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وأحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وقال مسعود لبرنامج "خليجي 23": تحدثت سابقا مع الغانم بشأن إصدار تأشيرات دخول مشجعين عراقيين، وكلمني بالأمس بأنه تمت الموافقة من وزارة الداخلية الكويتية، وسيتم السماح لدخول ألف مشجع عراقي.

واختتم مسعود بشكره إلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ووزارة الداخلية الكويتية ومرزوق الغانم لمساعدتهم الشعب العراقي في مؤازرة منتخبهم الوطني أمام الإمارات في دور نصف النهائي.