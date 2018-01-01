زاكيروني يرفض اللجوء إلى الدفاع أمام العراق

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي لكرة القدم استعداد فريقه للمواجهة المرتقبة أمام العراق يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، خليجي 23.

وقال زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إنه يعلم قوة المنتخب العراقي وما يضمه من لاعبين مميزين: نعمل على الحد من خطورة لاعبي العراق، ولن ننتهج خطة دفاعية في لقاء الغد خاصة وأن الأداء الهجومي يتطور من مباراة لأخرى.

وشدد زاكيروني على تطلع فريقه للفوز على العراق وبلوغ المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل.