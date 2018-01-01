مدرب عمان: البحرين منتخب صعب.. ونسينا إنجاز 2009

قال الهولندي بيم فيربيك، مدرب المنتخب العماني يوم الاثنين إن فوز الفريق بلقب كأس الخليج لكرة القدم عام 2009 لا يشغل باله، وإن كافة تركيزه ينصب على مواجهة البحرين في الدور قبل النهائي لخليجي 23.

وستلتقي عمان، التي حققت لقبها الوحيد في البطولة على أرضها عام 2009، يوم الثلاثاء مع البحرين وهي الفريق الوحيد في المربع الذهبي الذي لم يسبق له نيل اللقب الخليجي.

وأضاف فيربيك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الاثنين: الجميع يتحدث عن 2009 وإنجاز المنتخب بتحقيق لقب خليجي 19. لكننا لا نستعجل الأمور وتركيزنا الآن ينصب على مباراة البحرين فقط.

وتابع في تصريحات نقلها حساب الاتحاد العماني للعبة على تويتر: لا يوجد ضغط على المنتخب من الخارج. جميع اللاعبين لديهم رغبة وعزيمة كبيرة لإسعاد عمان والوصول للنهائي لكن دون ضغوط.

وأشار المدرب الهولندي رغم ذلك إلى أن مباراة البحرين ستكون صعبة للغاية نظرا لأن الهدف هو التأهل للنهائي، وأتوقع مباراة قوية. قمنا بالاستعداد بشكل جيد ونعرف مكامن القوة والضعف لدى المنافس.

وأضاف: شاهدنا المباريات الثلاث السابقة لمنتخب البحرين ونعرف إمكانياته جيدا. يمتلك المنافسة تشكيلة منظمة إضافة لدفاع قوي، ويجيد المنتخب البحريني الدفاع، وتلقت شباكه هدفين في الدور الأول أحدهما من خطأ دفاعي، ومن الصعب أن تصنع العديدة من فرص التسجيل أمام مرماه وهو ما يميزنا أيضا.

وقال: علينا أن نقاتل للفوز والوصول للنهائي. لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وهم عازمون على تقديم كل ما لديهم في هذه المباراة. كان أداء فريقنا في غاية التميز منذ البداية.

لعبنا مباريات كثيرة خلال آخر 10 أشهر وعملنا من خلالها على رسم نهج خططي معين للمنتخب وإيجاد مجموعة من اللاعبين المميزين، وأنا سعيد باختياراتي. نحترم جميع المنافسين ومهمتي دائما معرفة نقاط الضعف والقوة لديهم وإيجاد الخطط المناسبة لكل مباراة.

وأكد فيربيك أن الفريق سيخوض التدريب الأخير يوم الاثنين: وسنتأكد من جاهزية كافة اللاعبين بدنيا وذهنيا. سأقرر من سيبدأ مباراة الغد. لدي خطة أساسية وأخرى بديلة في حال ظهرت أي ظروف طارئة لكنني لا أعتقد أن هناك أي تغيير كبير سيطرأ على خطط لعبنا السابقة.

وقال خالد الهاجري لاعب منتخب عمان إن الفريق أثبت جدارته ببلوغ الدور قبل النهائي: أثبت منتخبنا جدارته بالوصول إلى الدور قبل النهائي ولكن القادم أصعب. البحرين فريق قوي والمباراة ستكون صعبة لكن سنقدم كل ما لدينا للفوز باللقاء.