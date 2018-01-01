منتخب البحرين يعيش حلم الوصول إلى النهائي الخليجي

قال التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب البحرين يوم الإثنين إن فريقه يعيش حلم الوصول إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) مشيرا إلى انه يأمل في أن يخرج فريقه سعيدا عقب مباراة الدور قبل النهائي.



وستلتقي البحرين، وهي الفريق الوحيد في المربع الذهبي الذي لم يسبق له نيل اللقب الخليجي، مع عُمان التي حققت لقبها الوحيد في البطولة على أرضها عام 2009 يوم الثلاثاء.



وقال سكوب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة: نعيش حلمنا بالوصول إلى نهائي هذه البطولة لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن أحيانا.



وأضاف في تصريحاته: نحن على استعداد تام للقاء المنتخب العماني ونأمل أن نكون سعداء بعد المباراة بالتأهل للنهائي، وأنا فوجئت بالمستوى المميز للمنتخب العماني وتصدره المجموعة الأولى. هو الفريق الأفضل بالفعل في مجموعته وأتمنى أن ننجح في الفوز عليه.



وأشار مدرب البحرين إلى أن فريقه يمتلك مزية الحضور الكبير للجماهير البحرينية التي تعتبر اللاعب رقم 12. وذلك في إشارة إلى قرب البحرين من الكويت مستضيفة البطولة.



وأضاف سكوب ان البطولة الخليجية تمثل إعدادا جيدا لفريقه قبل المشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.



وأضاف مدرب البحرين: تشكل البطولة الخليجية تحضيرا جيدا لكأس آسيا. لا يمكننا الاتفاق على مباريات ودية بمثل هذه القوة.