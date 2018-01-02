عبطان: مباراتنا أمام الأخضر بمثابة رفع حظر عن العراق

كشف عبدالحسين عبطان وزير الشباب والرياضة العراقي استعداد بلاده لاستضافة بطولة كأس الخليج 24، بعد أن حسنت العراق من منشآتها الرياضية.

وقال عبطان لبرنامج "خليجي 23": كما تعلمون أن بطولة خليجي 21 كانت من المفترض أن تقام في العراق، و22، وأنا شخصيا رفضت إقامة بطولة 23 لعدم وجود الأمن الكافي في العراق، ولعدم وصول منشآتنا آنذاك إلى الشكل المطلوب، ولكن الآن يرى العراقيون أن من حقهم استضافة أشقائهم في الخليج في بطولة 24.

وأكد عبطان على جاهزية العراق بشكل كامل لاستضافة كأس الخليج القادمة: أغلب الدول العربية أيدت استضافتنا بشكل كامل، وسيكون هناك بعض الدعم من أشقائنا في التنظيم، وفي عام 2018 سيكون هناك تطور ملحوظ في المنشآت الرياضية، وبخصوص المدن التي من الممكن أن تستضيف المباريات فهناك بغداد، النجف، كربلاء، والبصرة التي تعد مدينة رياضية أساسا، وهناك أربيل وكردستان أيضا، لأن العراق اليوم ليس هو العراق السابق.

واختتم وزير الشباب والرياضة بأن العراق حصل على الموافقة لإقامة مباريات ودية في 3 محافظات: حصل العراق على الموافقة لإقامة مباريات ودية في 3 محافظات مختلفة، وفي الاجتماع القادم سنقدم ملف لـ5 محافظات أخرى، وأرى أننا في الطريق إلى رفع الحظر عن الكرة العراقية، في نظرنا كعراقيين أن مباراتنا أمام المنتخب السعودي هي بمثابة رفع حظر، وسترون حضور الجماهير الكبير في البصرة، والذي يصل إلى 65 ألف متفرج.