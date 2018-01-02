عُمان تعبر البحرين وتطير إلى نهائي كأس الخليج

تأهل المنتخب العماني إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد فوزه على نظيره البحريني 1-0 الثلاثاء في نصف نهائي البطولة المقامة في الكويت.

وحقق الفريق العماني الفوز بنيران صديقة حيث سجل المهاجم البحريني مهدي عبد الجبار هدف المباراة الوحيد بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 29.

وسيطر المنتخب البحريني على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، ولكن فايز الرشيدي حارس عمان أنقذ مرماه من العديد من الأهداف المحققة ولعب دورا محوريا في وصول بلاده للنهائي.

ويلتقي الفريق العماني في النهائي مع الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع في وقت لاحق اليوم بين الإمارات والعراق.

وتصدر المنتخب العماني المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة فيما حل المنتخب البحريني في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف العراق، برصيد خمس نقاط من انتصار واحد وتعادلين.

وتوج الفريق العماني بلقب كأس الخليج مرة واحدة، وذلك في عام 2009 بينما لم يسبق للبحرين الفوز بلقب البطولة.